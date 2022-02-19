إنزكان : إعتقال شخص إنتحل صفة ضابط في جهاز ” الديستي” للنصب على ضحاياه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بإنزكان، من إعتقال شخص ثلاثيني، إدعى إنتماءه الى جهاز مراقبة التراب الوطني المعروف ب ” الديستي” يوم أمس الجمعة، بأحد أحياء مدينة أنزكان.

ومن المرتقب إحالة الموقوف على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث في المنسوب له من التهم ، إنتحال صفة مهنة ينظمها القانون والنصب والاحتيال .

الموقوف يتحدر من حي تراست بالمدينة، قام بالنصب على عدد من الضحايا، بعد إيهامهم بقضاء مصالحهم في عدة إدارات عمومية، ولدى مصالح الأمن والقضاء، مقابل مبالغ مالية.

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