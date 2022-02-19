إنزكان : المستشفى المحلي بدون طبيب الولادة مما عمق معاناة للنساء

2022-02-19 / 1:50 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها الخاصة ، أن أزيد من أسبوع ونساء إنزكان، بدون طبيب الولادة ، مما زاد من معاناتهن في التوجه الى مستشفيات أكادير ، في وقت كان القسم يتوفر على خمسة أطباء، وكانت عدد العمليات به تفوق 6000 ولادة سنويا وهو رقم لم يصل الى مبتغى الوزارة والمحدد في 8000 ولادة سنويا .

وخلال السنة الماضية بحسب نفس المصادر، أصبح هذا القسم لا يتوفر سوى على طبيب توليد واحد فقط يقوم بحوالي خمسة الاف ولادة من ضمنها ازيد من 1300 عملية قيصرية سنة 2020 .

– ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي

من المعلوم وبسبب ضعف الموارد البشرية ونقص اليات الاشتغال، حولت المستشفى المحلي، الى مكان للصراع والمواجهة بين الاطر الطبية والتمريضية ومرافقي طالبي الاستشفاء، فكم من مرة وقعت عمليات تعنيف للاطر وهجومات بأسلحة بيضاء، وسبب ضعف وسائل الاشتغال، والتي عادة ما تكون الاطر الطبية هي الضحية، بعد أن علمت الجريدة عن حالة إعتداء على طبيبة يوم أمس الجمعة بنفس المستشفى.

ومن المعلوم أن قسم الولادة بالمستشفى المحلي يعاني ضغط كبير دون أن تتدخل الوزارة الوصية لتوفير الموارد اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بتقديم خدمات لقرابة مليون نسمة، حيث أن هذا القسم لا يتوفر سوى على 25 سرير في حين أن المستوى الادنى لتقديم خدمات يستوجب ازيد من أربعين سرير، يقابله وجود طبيب واحد توليد في حين أن الخصاص يحتاج على الاقل في الوقت الراهن 3 أطباء.

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