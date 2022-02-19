بنكيران ينتقد مهاجمي أخنوش: “لبارح كنتو معاه وليوما كتقولو ليه ارحل”

2022-02-19 / 1:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، مهاجمي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

وقال بنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، “أنا ما فهمت والو فهاد الحملة ضد رئيس الحكومة، نفس الجهات اللي كانت معاه لبارح وكطبل ليه، ليوما ولات ضدو وكتقول ليه ارحل”.

وتساءل بنكيران عن الأهداف من وراء هذه الحملة “الغريبة”، داعيا إلى التريث وواصفا مطالبة أخنوش بالرحيل الآن ب”الغير المنطقية”.

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‫13 تعليقات

  3. خوك فالحرفة. كلكم منافقين. وتصنعون فقر لكن الله سبحانه وتعالي يمهل ولا يهمل وفي اخير موت بين سماء ولارض كلكم حتي الارض. لا تريدكم سبحان الله

  5. أوهاد بنكيران كيلقاها منطقية أننا نبقاو صابرين مزال على من يبقشش جيوب المغاربة ليل نهار بالزيادة في كل شيء؟

  9. لي غادي يخدم مصالح الشعب احنا معاه لي غادي يفقر الشعب او هو يزيد غنى في غنى يهز حوايجوا ويزيد بحالوا راه الكلمة تاتبقى لشعب

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