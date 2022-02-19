بنكيران ينتقد مهاجمي أخنوش: “لبارح كنتو معاه وليوما كتقولو ليه ارحل”
هبة بريس - الرباط
انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، مهاجمي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة.
وقال بنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، “أنا ما فهمت والو فهاد الحملة ضد رئيس الحكومة، نفس الجهات اللي كانت معاه لبارح وكطبل ليه، ليوما ولات ضدو وكتقول ليه ارحل”.
وتساءل بنكيران عن الأهداف من وراء هذه الحملة “الغريبة”، داعيا إلى التريث وواصفا مطالبة أخنوش بالرحيل الآن ب”الغير المنطقية”.
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المجموع 14 آراء
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13 تعليقات
ايها المنافقون ارحلوا جميعا عنا
ليس في القنافد أملس.
خوك فالحرفة. كلكم منافقين. وتصنعون فقر لكن الله سبحانه وتعالي يمهل ولا يهمل وفي اخير موت بين سماء ولارض كلكم حتي الارض. لا تريدكم سبحان الله
حتا انت كنا معاك ف 2011 ولكن من بعد عرفناك منافق وتتجري وراء مصالحك قلنا لك ارحل وطردناك شر طردة انت و حزبك. عادي
أوهاد بنكيران كيلقاها منطقية أننا نبقاو صابرين مزال على من يبقشش جيوب المغاربة ليل نهار بالزيادة في كل شيء؟
كلكم بحال بحال تتهسكنوا ختى تتمكنوا عاد تتكشروا بانيابكم
البارح َاليوم وغدا ارحلوا جميعا
رأيي ان بن كيرتن حلا يقي ضحك علي الغا ربة وحصل على تقاعد مبلغه 7 كيلو.
لي غادي يخدم مصالح الشعب احنا معاه لي غادي يفقر الشعب او هو يزيد غنى في غنى يهز حوايجوا ويزيد بحالوا راه الكلمة تاتبقى لشعب
من خول لك ان تملي على المغاربة ما يجب فعله ايها المنافق. شبعت كرشك!
منافق هاد بنزيدان
Je pense que Ben Guigui se trompe d’adresse. Le peuple marocain dont je fais partie lui demande de restituer les 70.000 du qu’il reçoit mensuellement en plus de la Mercedes noirt
لص يدافع على لص من اعطاك الحق ان تقول لنا تريتوا انها حكومة فتية .طردناك وسوف نطرده قبل فوات الأوان.