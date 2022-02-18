الأمن بالرشيدية يستخلص أزيد من 3 ملايين و 762 ألف درهم من الغرامات التصالحية

هبة بريس _ الرشيدية

هبة بريس – الرشيدية

بلغ عدد الغرامات التصالحية المستخلصة من طرف عناصر الأمن الجهوي بالرشيدية و مفوضيات الشرطة التابعة له، والمنطقة الاقليمية ميدلت خلال سنة 2021 مامجموعه 17815 غرامة، باستخلاص مالي إجمالي بلغ 3 ملايين و762 ألف و825 درهم.

وأفادت البيانات التي تم الكشف عنها من قبل الأمن الجهوي بالرشيدية في الاحتفال الرسمي لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي احتضنته ثانوية مولاي عبد الله التأهيلية بمدينة الرشيدية اليوم الجمعة 18 فبراير الجاري، بأن عدد المخالفات المضبوطة بواسطة جهاز قياس السرعة خلال سنة 2021 بمدينة الرشيدية بلغت 4520 مقابل نحو 4222 مخالفة خلال السنة التي قبلها، منها 73 من الدرجة الاولى و 264 من الدرجة الثانية و 4183 من الدرجة الثالثة .

في حين بلغ عدد الجنح خلال نفس السنة 86 جنحة بزيادة عن سنة 2020 بلغت 48، منها 03 جنح خاصة بتجاوز السرعة بما يعادل او يفوق 50 كلم/س، و35 جنحة تتعلق بعدم الامتثال.

وحسب نفس الاحصائيات فقد بلغ عدد المركبات التي وضعت بالمستودع البلدي بمدينة الرشيدية خلال سنة 2021، 441 عربة منها 126 سيارة خفيفة و02 شاحنات و315 دراجة نارية .

وبلغ عدد السيارات المحجوزة من أجل النقل السري خلال سنة 2021 بمدينة الرشيدية 12 سيارة بفارق عن سنة 2020 بلغ ناقص اربعة .

وأشارت ذات البيانات إلى أنه سجل أيضا ارتفاع في المبالغ المستخلصة بقباضة الرشيدية خلال سنة 2021 (386 ألف و800 درهم)، مقارنة مع السنة التي قبلها (309 ألف و100 درهم)، بنحو 77 ألف و700 درهم.

ووصل عدد الغرامات التصالحية الإجمالية المستخلصة، خلال سنة 2021 بالأمن الجهوي بالرشيدية، 9854 غرامة، مقابل 8445 غرامة سنة 2020، أي بارتفاع بنحو 1409 غرامة تصالحية.

ويشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، فرصة للتعريف وإعطاء المزيد من الإشعاع لهذه القضية الوطنية في صفوف جميع فئات المجتمع المغربي، والتأكيد على الكلفة الاقتصادية والمجتمعية لحوادث السير.

ويهدف إلى تعبئة جميع الفاعلين من أجل الحد من آفة حوادث السير، التي يذهب ضحيتها وفيات أغلبها من الأطفال والشبان.

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