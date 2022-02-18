أمن كلميم يطيح بعصابة متخصصة في السرقة ويحجز أسلحة بيضاء

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، من توقيف شخصين عمرهما 31و42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في اقتراف السرقات الموصوفة بجناية.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة كلميم، قد سجلت في الآونة الأخيرة مجموعة من السرقات الموصوفة من داخل محلات تجارية، وكذا سرقة سيارة، حيث قامت فرقة الشرطة القضائية بتكثيف أبحاثها وتحرياتها، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية لمدينة كلميم، مكنتها من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، وإيقافه بشارع محمد السادس بالمدينة، كما تمكنت من إيقاف المشتبه فيه الثاني على مستوى حي الموحدين، فيما تم تحديد هوية مشتبه فيه ثالث.

عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنيهما أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في تنفيذ السرقات، وهي عبارة عن قفازات بلاستيكية، سكين من الحجم الكبير، ساطورين من الحجم الكبير، فأس حديدية، مفكات براغي،مصباح يدوي، ملقاطين، مفاتيح…ومعدات أخرى، كما جرى حجز مبلغ مالي يشتبه الحصول عليه من هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيهما.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بكلميم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

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