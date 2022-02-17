أخنوش: معتزون بالعناية الموصولة التي يوليها الملك لساكنة العالم القروي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة صباح اليوم، من خلال تقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد خصص أشغال المجلس الحكومي لتتبع عروض بعض الوزراء و كذا للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

و في بداية أشغال المجلس، عبر رئيس الحكومة عن اعتزازه الكبير بالعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي.

و أشادت مكونات الحكومة بقرار الملك حيث أعطى جلالته تعليماته السامية، بإطلاق برنامج استعجالي، يساهم في مجهوده الاستثماري المهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شكر رئيس الحكومة الملك على التوجيهات السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء.

و أكد أخنوش على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

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