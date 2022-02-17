لقجع: ثمن البترول بلغ أعلى معدل منذ 2014.. وقطاع النقل أبرز المتضررين

هبة بريس - الرباط

تحدث الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد والميزانية، فوزي لقجع، عن ارتفاع أسعار البترول خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر لقجع في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن البترول في سنة 2020 بلغ معدله 70.6 دولار، و في سنة 2021 بلغ 88دولار، واليوم بلغ 97 دولار، أي أعلى معدل منذ سنة 2014.

بطبيعة الحال، يضيف لقجع، هناك علاقة جدلية بين أثمان الغازوال والسوبير والبريت، تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغازوال.

وعزا لقجع أسباب هذه الارتفاعات، الى إغلاق مجموعة من وحدات الانتاج، والطلب المتزايد والتوترات الجيوسياسية…

وأشار ذات المتحدث الى أن أبرز القطاعات المتضررة هي قطاعات النقل، مشيرا الى أن النقاش مفتوح مع الجهات المعنية للخروج بإجراءات للحد و التخفيف من وطأة الارتفاعات ولتجنب تضرر المواطنين من هذه التطورات والانعكاسات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0