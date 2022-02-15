من جديد … تأجيل محاكمة الصحفي الراضي

هبة بريس _ الرباط

أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف الصحفي عمر الراضي وزميله عماد استيتو إلى الجمعة المقبل، بعد استدعاء المطالبة بالحق المدني.

وأدين الراضي، ابتدائيا بالسجن ست سنوات، على خلفية قضية اعتداء جنسي، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.

كذلك، ادين عماد استيتو، الذي يتابع في حالة سراح بعام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر؛ وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا.

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