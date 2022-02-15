الوزير السابق محمد حدو الشيكر في ذمة الله

2022-02-15 / 6:15 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

توفي الوزير السابق، محمد حدو الشيكر، اليوم الثلاثاء، بإحدى المصحات بالرباط، عن عمر يناهز 90 سنة، حسبما علم لدى أقاربه.

ويعد الفقيد المزداد سنة 1932 بالخميسات، أحد قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار ومؤسسيه.

وانتخب الراحل نائبا برلمانيا عن المدينة ذاتها في أول برلمان مغربي سنة 1963. وفي سنة 1970 انتخب عضوا بمجلس النواب ممثلا لمدينة خريبكة.

كما تولى الفقيد ما بين 1964 و1977 عدة حقائب وزارية من بينها البريد والفلاحة والإصلاح الزراعي والدفاع الوطني والتربية الوطنية والداخلية والعلاقات مع البرلمان. وسيوارى جثمان الراحل الثرى بعد صلاة العصر، بمقبرة الشهداء بالرباط.

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