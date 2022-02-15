مهنيو النقل يتراجعون عن قرار الزيادة في الأسعار

2022-02-15 / 3:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، التراجع عن قرار الزيادة في أسعار التنقل بـ 20 في المائة، المتخذ يوم أمس الإثنين 14 يناير الجاري.

وذكرت الجمعية في مراسلة لها، أن القرار الجديد يأتي بعد تدخل الحكومة التي وعدت بفتح نقاش مع النقابات القطاعية من أجل تسوية الإشكالات التي تواجهها شركات النقل.

هذا وكانت الجمعية قد قررت أمس الاثنين، الزيادة في تسعيرة النقل بـ 20 في المائة لتغطية الزيادة الناجمة عن أسعار المحروقات.

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