في انتظار الاستماع لكافة الشهود والمصرحين.. محاكمة ماراطونية بطعم السرية لأساتذة كلية سطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

رفع القاضي هشام بحار جلسة المحاكمة من قلب المحكمة الابتدائية بسطات في ساعة متاخرة من ليلة أمس الاثنين معلنا عن تأخير النظر في ملف قضية أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات إلى يوم الاثنين المقبل لاستكمال اجراءات الاستماع في جلسة سرية إلى شهود اللائحة الذين سبق ولهيئة دفاع أحد المعتقلين تقديمها على أنظار العدالة ملتمسة التفاعل معها.

هذا ومن المنتظر ان تفتح قاعة المحاكمة الاثنين المقبل في وجه العموم في جلسة علنية، بعد أن تقرر اجراءها في سرية تامة أثناء اطوار الاستماع إلى المصرحين والمصرحات والشهود أوالشاهدات بناء على ملتمس سبق وان تقد به دفاع الضحايا، على أن تستأنف اطوار المحاكمة علنيا في انتظار البث في القضية ابتدائيا.

هذا وقد مثل أمام انظار المحكمة أربعة أساتذة جامعيين أمس الاثنين، اثنان منهم في حالة اعتقال بسجن عين علي مومن ضواحي المدينة، واثنان في حالة سراح على خلفية القضية التي تفجرت مؤخرا برحاب جامعة الحسن الأول بسطات والتي كانت سببا في اعتقال أستاذ خامس تمت ادانته بسنتين سجنا نافذا بجنايات سطات.

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