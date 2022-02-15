عزيز أخنوش

“الأحرار” يعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب

2022-02-15 / 9:52 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

استعرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، حيث تطرق في معرض كلامه، إلى سير التحضير للمؤتمر المزمع انعقاده بداية الشهر الجاري، سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجستيك، حتى ينجح تنظيم المؤتمر باعتباره محطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب.

و صادق المكتب السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده عن بعد يومي 4 و5 مارس 2022.

وبهذه المناسبة، دعا المكتب كافة المؤتمرين والمؤتمرات الذين حظوا بثقة المؤتمرين الإقليميين إلى الحضور في العناوين المبينة في الدعوات التي سيتوصلون بها لاحقا.

وطبقا للمادتين 33 و36 من النظام الأساسي للحزب، أعلن المكتب السياسي عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب ابتداء من تاريخ 17/02/2022 إلى غاية 03/03/ 2022.

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