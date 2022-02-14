فاس.. عبد اللطيف وهبي يدعو نساء البام لبناء صرح نسائي جديد

2022-02-14 / 12:03 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

نظمت الأمانة الجهوية بجهة فاس مكناس لحزب الأصالة والمعاصرة ، أول أمس السبت 12 فبراير 2022، لقاء حول موضوع “من أجل حضور قوي وفعل منظم للمرأة البامية في المشهد السياسي والإقلاع التنموي” حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة .

كما دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي؛ نساء الحزب عبر جهات المملكة، للعمل على بناء صرح نسائي جديد يبرز الدور الريادي للمرأة المغربية، مؤكدا أن البام يولي أهمية قصوى لإعطاء دينامية جديدة للتنظيم النسائي داخل الحزب، تنظيم يستمد قوته من مجاله الترابي جهويا وإقليميا ومحليا.

وأوضح وهبي، أن هذا اللقاء يأتي في سياق خاص يتميز بالدينامية التنظيمية التي يعيش على إيقاعها حزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية بكل عملياتها، وكذلك عقب الانتهاء من عملية المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ودخول البام لأول مرة في تاريخه كمكون أساسي ضمن مكونات الأغلبية الحكومية.

وقال الأمين العام للبام، “ خلال هذا اللقاء طموحنا اليوم هو بناء الذات التنظيمية لحزبنا بشكل ديمقراطي متين، والإعداد الجيد لمحطة 2026 من الآن”، مضيفا “في سياق هذه الدينامية جاءت دعوة قيادة الحزب بضرورة تجديد المنظمات الموازية للحزب لما لها من دور كبير في توسيع حضور الحزب داخل المجتمع، وتحقيق قربه من المواطنات والمواطنين، وتجديد نخبه، وتحرير طاقاته وتزويده بالمزيد من الكفاءات والطاقات”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “على رأس هذه التنظيمات الموازية منظمة المرأة البامية، باعتبارها شريك أساسي للحزب في عملية تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم سياسيا، وتعزيز قدرة الحزب الفكرية في بلورة سياسات عمومية جديدة، تهم وضعية البلاد عامة والمرأة خاصة، وتقويم ودعم السياسات العمومية للحكومة الحالية”.

وزاد وهبي قائلا، “نطمح لتأسيس تنظيم نسائي ديمقراطي قوي، قادر على كسب الرهانات والتحديات المطروحة على عاتقنا جميعا، كحزب سياسي وطني له اليوم موقع هام ضمن المشهد الحزبي و السياسي والمؤسساتي ببلادنا، ويراهن عليه المواطنون كثيرا لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم العريضة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غزو روسي محتمل ..رئيس مجلس الأقليات يرصد ل”هبة بريس ” الوضع بأوكرانيا وتأثيره على الطلبة المقيمين

غزو روسي محتمل ..رئيس مجلس الأقليات يرصد ل”هبة بريس…

2022-02-13 / 10:50 مساءً
Photo of بقيمة 500 مليون دولار..المغرب يعزز ترسانة دفاعه الجوي بمنظومة “باراك مكس” الاسرائيلية

بقيمة 500 مليون دولار..المغرب يعزز ترسانة دفاعه الجوي بمنظومة…

2022-02-13 / 8:12 مساءً
Photo of بسبب الجفاف وتداعياته..المعارضة تجر وزير الفلاحة للمساءلة بلجنة القطاعات الانتاجية

بسبب الجفاف وتداعياته..المعارضة تجر وزير الفلاحة للمساءلة بلجنة القطاعات…

2022-02-13 / 6:51 مساءً
Photo of خبراء يكشفون النوايا الحقيقية للمنظمات غير الحكومية الدولية تجاه المغرب

خبراء يكشفون النوايا الحقيقية للمنظمات غير الحكومية الدولية تجاه…

2022-02-13 / 5:34 مساءً
Photo of بنكيران :” هل الدولة تريدنا ..هداك شغلها “!!

بنكيران :” هل الدولة تريدنا ..هداك شغلها “!!

2022-02-13 / 10:48 صباحًا
Photo of بنكيران : ماذا سنصنع بالحزب وهل ما زال صالحا للقيام بأدواره؟

بنكيران : ماذا سنصنع بالحزب وهل ما زال صالحا…

2022-02-13 / 10:32 صباحًا
Photo of برلمانية عن فيدرالية اليسار تسائل بوريطة حول إجراءات إجلاء المواطنين المغاربة من أوكرانيا

برلمانية عن فيدرالية اليسار تسائل بوريطة حول إجراءات إجلاء…

2022-02-12 / 10:21 مساءً
Photo of بايدن لبوتن: إذا توغلت روسيا مجددا في أوكرانيا فإن الرد سيكون حاسما

بايدن لبوتن: إذا توغلت روسيا مجددا في أوكرانيا فإن…

2022-02-12 / 7:41 مساءً
Photo of هل هي بوادر حرب عالمية ثالثة ؟ ..كرونولوجيا التوتر الروسي الأوكراني

هل هي بوادر حرب عالمية ثالثة ؟ ..كرونولوجيا التوتر…

2022-02-12 / 7:10 مساءً
Photo of انتكاسات متتالية..البوليساريو تدرج اسم كولونيل مغربي توفي بسبب كورونا ضمن ضحايا أقصافها الوهمية

انتكاسات متتالية..البوليساريو تدرج اسم كولونيل مغربي توفي بسبب كورونا…

2022-02-12 / 6:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق