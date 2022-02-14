فاس.. عبد اللطيف وهبي يدعو نساء البام لبناء صرح نسائي جديد

ع محياوي _ هبة بريس

نظمت الأمانة الجهوية بجهة فاس مكناس لحزب الأصالة والمعاصرة ، أول أمس السبت 12 فبراير 2022، لقاء حول موضوع “من أجل حضور قوي وفعل منظم للمرأة البامية في المشهد السياسي والإقلاع التنموي” حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة .

كما دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي؛ نساء الحزب عبر جهات المملكة، للعمل على بناء صرح نسائي جديد يبرز الدور الريادي للمرأة المغربية، مؤكدا أن البام يولي أهمية قصوى لإعطاء دينامية جديدة للتنظيم النسائي داخل الحزب، تنظيم يستمد قوته من مجاله الترابي جهويا وإقليميا ومحليا.

وأوضح وهبي، أن هذا اللقاء يأتي في سياق خاص يتميز بالدينامية التنظيمية التي يعيش على إيقاعها حزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية بكل عملياتها، وكذلك عقب الانتهاء من عملية المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ودخول البام لأول مرة في تاريخه كمكون أساسي ضمن مكونات الأغلبية الحكومية.

وقال الأمين العام للبام، “ خلال هذا اللقاء طموحنا اليوم هو بناء الذات التنظيمية لحزبنا بشكل ديمقراطي متين، والإعداد الجيد لمحطة 2026 من الآن”، مضيفا “في سياق هذه الدينامية جاءت دعوة قيادة الحزب بضرورة تجديد المنظمات الموازية للحزب لما لها من دور كبير في توسيع حضور الحزب داخل المجتمع، وتحقيق قربه من المواطنات والمواطنين، وتجديد نخبه، وتحرير طاقاته وتزويده بالمزيد من الكفاءات والطاقات”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “على رأس هذه التنظيمات الموازية منظمة المرأة البامية، باعتبارها شريك أساسي للحزب في عملية تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم سياسيا، وتعزيز قدرة الحزب الفكرية في بلورة سياسات عمومية جديدة، تهم وضعية البلاد عامة والمرأة خاصة، وتقويم ودعم السياسات العمومية للحكومة الحالية”.

وزاد وهبي قائلا، “نطمح لتأسيس تنظيم نسائي ديمقراطي قوي، قادر على كسب الرهانات والتحديات المطروحة على عاتقنا جميعا، كحزب سياسي وطني له اليوم موقع هام ضمن المشهد الحزبي و السياسي والمؤسساتي ببلادنا، ويراهن عليه المواطنون كثيرا لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم العريضة”.

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