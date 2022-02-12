انتكاسات متتالية..البوليساريو تدرج اسم كولونيل مغربي توفي بسبب كورونا ضمن ضحايا أقصافها الوهمية

2022-02-12 / 6:22 مساءً
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هبة بريس – الرباط

دفعت الانتكاسات المتتالية للبوليساريو ، الجبهة الى بيع الوهم للمحتجزين بمخيمات تندوف ومعهم الراي العام الدولي عن طريق نشر لوائح باسماء عسكريين مغاربة قالت انهم قتلوا نتيجة “الأقصاف الوهمية” التي تحاول قيادة الرابوني الترويج لها واستغلالها كورقة ضغط على المنتظم الدولي .

ولم تكتفي الجبهة الانفصالية بترويج المغالطات حول واقع المنطقة التي تنعم في الأمن والسلام بعد احكام القوات المسلحة الملكية قبضتها على المناطق شرق الجدار الامني ، بل تعدتها الى حالة من الغباء والسذاجة تفتقت منذ صياغة اولى بلاغات “الاقصاف” التي تجاوزت الاربعمائة ، وذلك عبر نشر اسماء لعسكريين بعضهم توفي جراء مضاعفات فيروس كورونا واخرون لاسباب متعلقة بالمرض او حوادث .

ومن بين الاسماء التي حاولت جبهة البوليساريو ادراجها ضمن قوائم ضحايا اقصافها الوهمية ، الكولونيل منصف تيسير، القائد الإقليمي السابق للقوات المساعدة بطنجة، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، وهو مايؤكد بمالايدع مجالا للشك ان قيادة الرابوني وصلت لدرجة من الاحباط واليأس قد تدفعها في المرة القادمة الى ادراج اسم لاعب كرة قدم او فنان مغربي ضمن قائمة ضحايا مفترضين لعملياتها العسكرية التي تدور رحاها في مخيلتهم التي اصابها الخرف .

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