طقس الاربعاء
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طقس السبت.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-12 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة . كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق كل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية، والسواحل الوسطى وشمال المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بمنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر حبات من الغبار داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيكون الطقس باردا نسبيا ليلا وصباحا بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والجنوب-الشرقي والهضاب العليا الشرقية مع تكون جليد محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 4 و 02 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 01 و 06 درجات بالمنطقة الشرقية، والريف وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 05 و 11 درجات بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 08 و 14 درجة بسوس وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا بأقصى الجنوب وستتغير بعض الشيء بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدارالبيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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