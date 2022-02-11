تسجيل نبيل أحمجيق بماستر الديناميات الجديدة لحقوق الانسان بوجدة

2022-02-11 / 9:18 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن محمد أحمجيق، تسجيل شقيقه نبيل أحمجيق المعتقل في ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.

وأورد محمد أحمجيق عبر صفحته على الفيسبوك، “لقد توصلنا رسميا كعائلته بشهادة التسجيل، وإثر هذا الخبر السار نتقدم بالشكر الجزيل لكل من تضامن مع المعتقل السياسي نبيل أحمجيق ومن آزره وسانده بأي شكل من الأشكال لانتزاع حقه الطبيعي في استكمال ومتابعة دراسته العليا.

وكان نبيل احمجيق المعتقل على خلفية حراك الريف قد اتهم جهات لم يسميها بتعمد اقصاءه من التسجيل في سلك الماستر بجامعة محمد الاول بوجدة.

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