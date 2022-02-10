يصيب 700 ألف شخص في المغرب…لقاء يجمع مصابين بالداء وخبراء في أكادير

2022-02-10 / 5:22 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحتضن مدينة أكادير يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري لقاء تواصليا مفتوحا سيتم خلاله تقديم شهادات تتقاسم التجارب لمصابين بهذاء الداء وأخصائيين وباحثين، بمناسبة اليوم العالمي للصرع، والذي تنظمه Éventail Expertise بغرفة التجارة والصناعة بمدينة أكادير.

وبحسب الإفادات التي تلقاها الموقع من المنظمين، فإن هذا اللقاء المفتوح سيكون مناسبة يتقاسم فيها الأشخاص المصابون بهذا المرض تجاربهم وخبراتهم ومعاناتهم وآلامهم وآمالهم، إلى جانب العديد من المختصين والخبراء لإلقاء نظرة عرضانية على هذا المرض الذي يصيب حوالي700 ألف شخص في المغرب.

وبحسب المصدر ذاته، يروم هذا اللقاء التواصلي المفتوح التحسيس وإذكاء الوعي لدى المواطنين عبر توفير معلومات حول مرض الصرع، الذي هو مرض عصبي مزمن يصيب حوالي 50 ملون شخص في جميع أنحاء العالم، في وقت يقع فيه الخلط بين هذا المرض والأمراض المشابهة.

كما سيكون للقاء التواصلي المفتوح مناسبة مميزة للإحاطة بهذا النوع من الأمراض و تأكيد قوة هؤلاء الأشخاص المصابين و تشجيعهم.

وسيتم تنظيم اللقاء باحترام تام للتدابير الاحترازية على أن عدد المقاعد حصر في حدود 80 مقعدا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. إيقاف أشخاص ضمنهم قاصر بتهمة السرقة

فاس.. إيقاف أشخاص ضمنهم قاصر بتهمة السرقة

2022-02-10 / 5:46 مساءً
Photo of تأخر الأمطار.. بايتاس: سنطلق مجموعة من المبادرات قريبا

تأخر الأمطار.. بايتاس: سنطلق مجموعة من المبادرات قريبا

2022-02-10 / 5:30 مساءً
Photo of تسجيل 1333 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1333 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-10 / 5:17 مساءً
Photo of وفاة الشاب “أمين” بأكادير.. الأمن يوقف 5 أشخاص للتحقيق

وفاة الشاب “أمين” بأكادير.. الأمن يوقف 5 أشخاص للتحقيق

2022-02-10 / 5:14 مساءً
Photo of للراغبين في إحداث متاحف.. الحكومة تفصح عن الشروط و الإجراءات

للراغبين في إحداث متاحف.. الحكومة تفصح عن الشروط و…

2022-02-10 / 5:07 مساءً
Photo of عميد أكادير لم ينقل تأديبيا والشكايات ضده تم حفظها

عميد أكادير لم ينقل تأديبيا والشكايات ضده تم حفظها

2022-02-10 / 4:39 مساءً
Photo of قطب طب وجراحة العيون بمستشفى 20 غشت.. عمل دؤوب وكفاءات متميزة

قطب طب وجراحة العيون بمستشفى 20 غشت.. عمل دؤوب…

2022-02-10 / 4:12 مساءً
Photo of بايتاس: أسعار المواد المنتجة محليا “مستقرة”

بايتاس: أسعار المواد المنتجة محليا “مستقرة”

2022-02-10 / 3:53 مساءً
Photo of مديرية الأمن تضاعف عمليات مراقبة وزجر السياقة الاستعراضية والخطيرة

مديرية الأمن تضاعف عمليات مراقبة وزجر السياقة الاستعراضية والخطيرة

2022-02-10 / 3:30 مساءً
Photo of جديد قضية الشاب ” أمين”.. مطالب بتحقيق العدالة والنيابة العامة تأمر بإجراء التشريح

جديد قضية الشاب ” أمين”.. مطالب بتحقيق العدالة والنيابة…

2022-02-10 / 3:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق