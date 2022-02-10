يصيب 700 ألف شخص في المغرب…لقاء يجمع مصابين بالداء وخبراء في أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحتضن مدينة أكادير يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري لقاء تواصليا مفتوحا سيتم خلاله تقديم شهادات تتقاسم التجارب لمصابين بهذاء الداء وأخصائيين وباحثين، بمناسبة اليوم العالمي للصرع، والذي تنظمه Éventail Expertise بغرفة التجارة والصناعة بمدينة أكادير.

وبحسب الإفادات التي تلقاها الموقع من المنظمين، فإن هذا اللقاء المفتوح سيكون مناسبة يتقاسم فيها الأشخاص المصابون بهذا المرض تجاربهم وخبراتهم ومعاناتهم وآلامهم وآمالهم، إلى جانب العديد من المختصين والخبراء لإلقاء نظرة عرضانية على هذا المرض الذي يصيب حوالي700 ألف شخص في المغرب.

وبحسب المصدر ذاته، يروم هذا اللقاء التواصلي المفتوح التحسيس وإذكاء الوعي لدى المواطنين عبر توفير معلومات حول مرض الصرع، الذي هو مرض عصبي مزمن يصيب حوالي 50 ملون شخص في جميع أنحاء العالم، في وقت يقع فيه الخلط بين هذا المرض والأمراض المشابهة.

كما سيكون للقاء التواصلي المفتوح مناسبة مميزة للإحاطة بهذا النوع من الأمراض و تأكيد قوة هؤلاء الأشخاص المصابين و تشجيعهم.

وسيتم تنظيم اللقاء باحترام تام للتدابير الاحترازية على أن عدد المقاعد حصر في حدود 80 مقعدا.

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