منع تعدد الزوجات والمساواة في الإرث.. مطالب حملة نسوية في المغرب
تستمر جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية بالمطالبة بإقرار تغييرات جذرية وشاملة تضمن المساواة بين المرأة والرجل.
وبهذا الخصوص فقد أعلن اتحاد العمل النسائي في المغرب، والذي يتألف من عدة جمعيات ومنظمات حقوقية، إطلاق حملة وطنية في البلاد بغية إحداث تغييرات في قانون الأحوال الشخصية.
وبحسب حقوقيين، تأتي هذه الحملة لتتزامن الذكرى الثامنة عشرة لصدور مدونة الأسرة والتي انطلقت تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة” للمطالبة بتغيير جذري وشامل للمدونة لاسيما فيما يتعلق في المساواة في الإرث بين الجنسين ومنع تعدد الزوجات بشكل نهائي، كما في تقرير نشرته صحيفة “العمق المغربي” مؤخرا.
واعتبر حقوقيون في الاتحاد “أن مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية، لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ بشأن العلاقات الأسرية ولمكانة حقوق النساء ضمنها”، كما ورد في البيان .الذي تناولته الحرة
ويطالب الحقوقيون في الاتحاد بحظر تعدد الزوجات، وحظر تزويج الفتيات الصغيرات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء، واعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء.
22 تعليقات
المغرب بلد اسلامي حسبما ينص عليه الدستور و القران و السنة تتضمن شرع الله بهذا الخصوص فحداري من التطاول على حدود الله تعالى و شكرا المرجو الاهتمام اكثر و بصدق بمعاناة الناس الحقيقية من بطالة و تعليم و صحة ووو
جمعيات عميلة ممولة من الخارج تريد أن تحارب الله و رسوله بتغيير ما قسمه الله عز وجل بالحق من فوق سبع سماوات
اصبحتم اعلم من الله
الله الخالق العليم الخبير هو الذي قسم الإرث وليس نحن معشر البشر إضافة إلى تعدد الزوجات فالله القوي العليم هو من أجاز ذالك تريدون محاربة الله الملك الملك أين الحرية التي تتكلمون عنها انا حر اريد ان اتزوج بأكثر من واحدة ما دخلكم انتم
اصبحتم اعلم من الله
الله الخالق العليم الخبير هو الذي قسم الإرث وليس نحن معشر البشر إضافة إلى تعدد الزوجات فالله القوي العليم هو من أجاز ذالك تريدون محاربة الله الملك الملك أين الحرية التي تتكلمون عنها انا حر اريد ان اتزوج بأكثر من واحدة ما دخلكم انتم
اللهم ابتليهم بالاسقام والأمراض و البأساء و الضراء يا رب العالمين
هاذ صورة ليس لها علاقة بالارث وإنما بمطالب اجتماعية كما هل قمتم باستفا لمعرفة العدد الموافق أو الرافض
وتطالب به هذه الجمعيات فيها مطالب إيجابية لا تتعارض مع ديننا الحنيف لكن وللأسف فيها مطالب سلبية لا يمكن تحقيقها داخل أمة إسلامية تتمسك بشريعة الله..لكن لماذا لاتطالب هذه الجمعيات يتكفل الدولة بالأسر التي ضاع معيلها وبقيت الأمهات مع أبنائهن بدون اي مورد يعيشون منه سوى مايجود به المحسنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دستورنا هو الإسلام ولذلك لايمكن تغيير الإرث ولا يمكن منع تعدد النساء لأنه ليس هذا هو الخلل؟؟؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
من يعترض على حكم الله وقوانينه وشريعته فلا خير فيهم ولا هم يفلحون
والله لو كان الحسن الثاني حيا لما ٩رجتن إلى الشارع حتى تطالبون بالمساوات والله حسم الموضوع منذ 1400سنة في كتابه المقدس اتقوا الله وادخلوا مساكنكن قبل أن يخسف بكن الله الارض
ونتاساءل بعد ذلك عن قلة الامطار في هدا البلد
الحمد لله باقي ربي راحمنا
لا حول ولا قوة الا بالله
ويل لكم من غضب الله الذي بدأ ،حتى الماء بدأ يندثر ،ومزال القادم اسوأ ،واشباب كل ما نعيشه مذكورة في كتاب الله و سنة نبيه ،والحلول كذلك في كتاب الله وسنة نبيه .
آيامنا القادمة لن تكون احسن ممن مرت ،اتقوا الله اتقوا الله اتقو الله
L homme et la femme sont égaux. Ils doivent avoir les même Le droits .
هذه الجمعيات لها مطالب تؤدي الى تفكيك الأسرة تحارب شرع الله علما ان الديانة الإسلامية تحمي كل الحقوق مهما كانت اذن على هذه الجمعيات ان نطالب ما يعنيه المغاربة من تفقير وتجهيل وعدم الاستقرار
اولا يجب تصحيح بعض المفاهيم نقول تعديد وليس تعدد ثم ما الفرق بين المساواة والعدل .فيمكن تحقيق العدل لكن المساواة لا يمكن هذا قانون رباني وفيزيولوجي محض يا عباد الله
مانص عليه القرآن والسنه خط أحمر وانتهى.
حلو مشاكل الفقر اللي كيعيشها جل الشعب المغربي وكافي من الاستهتار بالارواح الناس والضعف والفقر المدقع المغرب راه فيه خيرو وربي اللي عطاه هاذ الخير حشومه عليكم…. اليوم الحساب وغدا بإذن الله العقاب
منع تعدد الزوجات وترخيص تعدد العلاقات خارج إطار الزواج وبالتالي أبناء بدون آباء بنات لا يعرفن إخوانهن إذن شخبط شخبط لخبط لخبط وهذا ما يريدونه أعداء المسلمين
أنا لا أفهم هؤلاء الذين يدافعون عن (حقوق المرأة ) مدفوعوا الأجر من الغرب والغرب يباع فيه جسد المرأة في البازارات كالحيوان أهذا هو حق المرأة؟
الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشرًّ، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شرًّ؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنُكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دُعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: فيما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: “فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضًّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك” “رواه البخاري”
للأسف الشديد نسوة تلك الجمعيات يتحدثن و كأن كل رجل في المغرب له زوجتان أو أكثر كما هو الأمر بالنسبة للإرث علما أن نسبة الفقر ضاربة باطنابها في المجتمع لدرجة أن الورثة لا يجدون بعد موت ذويهم إلا الديون و النزر اليسير من متاع الدنيا.
هؤلاء النسوة لا ينتفضن لكثرة الخيانة الزوجية و كثرة الطلاق لكن همهن تعطيل شرع الله فقط.
أنا على يقين أن أغلبهن مطلقات و يتمتعن باعانات خارجية دسمة.