الدريوش .. “الاستقلال” يستنكر مستوى الخدمات بالمركز الاستشفائي الإقليمي المدشن حديثا

هبة بريس: وجدة

اصدرت مفتشية حزب الاستقلال باقليم الدريوش بلاغا تتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، تستنكر فيه لمستوى الخدمات للمركز الاستشفائي الإقليمي الذي تم افتتاحه مؤخرا بعد طول انتظار الساكنة له.

وجاء في البلاغ، بأن مفتشية حزب الاستقلال بإقليم الدريوش تتابع بانشغال كبير وضعيةالمركز الاستشفائي الاقليمي بعد أن تم افتتاحه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم 29 يناير 2022، حيث تبين بعد حوالي اسبوعين من الاعلان عن افتتاحه أن أغلب مصالحه واقسامه لا زالت مغلقة باستثناء مصلحة الولادة ومصلحة المستعجلات والراديو، وهي مصالح لا يشتغل فيها سوى الممرضين والتقنيين في غياب تام للأطباء الذين سبق تعيينهم للعمل بالمركز الاستشفائي الاقليمي بالدريوش، وهو الأمر الذي يجعل الطاقم التمريضي يضطر لارسال الحالات التي تتطلب التدخل الطبي نحو المستشفى الحسني بالناظور.

واضاف كذلك، فإن المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال وبعد أن استبشرت خيرا إلى جانب عموم ساكنة الإقليم بالإعلان الرسمي عن افتتاح المستشفى، تعبر عن اسفها الشديد على حالة التعثر التي تعرفه عملية استقبال المرضى بهذا المرفق الحيوي جراء استمرار إغلاق باقي المصالح وعدم التعاطي بشكل جدي مع مشكل عدم التحاق الأطباء بمواقع تعيينهم.

وتطالب في هذا الصدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الجهوي باتخاذ إجراءات مستعجلة قصد معالجة هذا الوضع، والعمل على تعيين مندوب إقليمي رسمي وتعزيز الإدارة الإقليمية للصحة والإدارة المحلية للمركز الاستشفائي بالموارد البشرية اللازمة حتى يتم التغلب على الاكراهات القائمة.

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