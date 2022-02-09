في الصورة عزيز أخنوش

أخنوش: سنعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

2022-02-09 / 1:20 مساءً
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال أخنوش خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عقب المحادثات التي أجرياها، “سنعمل بجدية على تقوية هذه العلاقات التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة”، مبرزا أن المغرب يسعى للمضي قدما في شراكته مع الاتحاد الأوروبي عبر إقامة مشاريع كبرى مستقبلا.

وتابع أن المملكة والاتحاد الأوروبي، اللذين يجمعهما مستقبل مشترك، يتقاسمان نفس وجهات النظر، مشيرا إلى أن محادثاته مع فون دير لاين شكلت مناسبة لاستعراض الأوراش المهمة التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تحظى فيها الحماية الاجتماعية بالأولوية.

وقال أخنوش في هذا الصدد، إنه أوضح للمسؤولة الأوروبية الأهمية التي يحظى بها هذا الورش بالنسبة للمغاربة، لاسيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة قضايا أخرى ذات أولوية مثل الطاقة الخضراء والانتقال الرقمي والاستثمار والإنعاش الاقتصادي والنهوض بالثقافة.

من جهتها، جددت فون دير لاين التأكيد على إرادة الاتحاد الأوروبي مواصلة تعميق الشراكة “الاستراتيجية، الوثيقة والمتينة” مع المغرب.

وجرت المحادثات بين أخنوش و فون دير لاين بحضور، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك.

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