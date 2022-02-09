الصحة العالمية: نصف مليون وفاة بالعالم بسبب “أوميكرون”

هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-19 منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها “أكثر من مأساوية”.

وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة، عبدي محمود، إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحور مثير للقلق أواخر نونبر.

وأضاف محمود، عبر حساب منظمة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي، “بينما كان الجميع يرى أن أوميكرون أخف ضررا، غاب عن ذهنهم أن نصف مليون شخص توفوا منذ اكتشافه”.

وتتعقب منظمة الصحة العالمية أربع سلالات فرعية من المتحورة أوميكرون. وبينما كانت السلالة الفرعية “بي آيه.1” هي السائدة، فإن “بي آيه.2” أكثر عدوى ومن المتوقع أن تمثل حصة متزايدة من إصابات أوميكرون.

وحسب المنظمة فقد أودت جائحة كوفيد-19 رسميا بحياة أكثر من 5 ملايين و748 ألف و498 شخصا في أنحاء العالم منذ نهاية دجنبر 2019.

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