عزيز أخنوش

رئيس الحكومة يلتقي قادة النقابات و التلقيح يتصدر جدول الأعمال

2022-02-09 / 12:13 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يلتقي اليوم عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع قادة المركزيات النقابية بالمغرب و ذلك في إطار سياسة التواصل التي تنهجها الحكومة و المقاربة التشاركية التي تعتمدها في استراتيجية التدبير.

و في هذا الصدد، سيعقد عزيز أخنوش اجتماعا موسعا مع الأمناء العامين لمختلف النقابات المغربية لتدارس مجموعة من النقاط و في مقدمتها الوضعية الوبائية بالمملكة.

و خلال هذا الاجتماع، سيلقي ممثلو النقابات عروضا لتوضيح وجهات نظرهم فيما يخص إجراءات التلقيح و فرض جواز التلقيح و كذا القرارات التي تم سنها مؤخرا بخصوص جزاءات الموظفين غير الملقحين و التي ستصل حد الاقتطاع من أجورهم و منعهم من ولوج مقرات العمل.

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‫2 تعليقات

  1. لكن للشعب المغربي رأي آخر لا داعي لعقد اجتماع لتنفيده بل الحتمية هي التي ستفرضه وستندم الحكومة على كل قراراتها الرعناء

  2. فرصة لشراء الذمم…أخنوش يظن أن الموظف خاتم في يد النقابات ويستبق الاحداث لكي يضمن تأييد وموافقة النقابات لجرم الاقتطاعات

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