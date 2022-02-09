رئيس الحكومة يلتقي قادة النقابات و التلقيح يتصدر جدول الأعمال
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يلتقي اليوم عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع قادة المركزيات النقابية بالمغرب و ذلك في إطار سياسة التواصل التي تنهجها الحكومة و المقاربة التشاركية التي تعتمدها في استراتيجية التدبير.
و في هذا الصدد، سيعقد عزيز أخنوش اجتماعا موسعا مع الأمناء العامين لمختلف النقابات المغربية لتدارس مجموعة من النقاط و في مقدمتها الوضعية الوبائية بالمملكة.
و خلال هذا الاجتماع، سيلقي ممثلو النقابات عروضا لتوضيح وجهات نظرهم فيما يخص إجراءات التلقيح و فرض جواز التلقيح و كذا القرارات التي تم سنها مؤخرا بخصوص جزاءات الموظفين غير الملقحين و التي ستصل حد الاقتطاع من أجورهم و منعهم من ولوج مقرات العمل.
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لكن للشعب المغربي رأي آخر لا داعي لعقد اجتماع لتنفيده بل الحتمية هي التي ستفرضه وستندم الحكومة على كل قراراتها الرعناء
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