السعودية تعلن عن شروط جديدة لأداء العمرة أو الزيارة

هبة بريس - وكالات

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تنويها بشأن تحديث ضوابط القادمين إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الاجراءات الصحية الاحترازية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة؛ حفاظا على صحة وسلامة القادمين إليها، وبناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا « كوفيد-19 » ومتحوراته.

وأضافت الوزارة أنه ينبغي على المعتمرين القادمين إلى المملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص (بي سي إر) معتمدة، أو فحص للمستندات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه سيبدأ العمل بالإجراءات بدءا من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء .

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