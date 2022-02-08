السعودية تعلن عن شروط جديدة لأداء العمرة أو الزيارة

2022-02-08 / 10:30 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تنويها بشأن تحديث ضوابط القادمين إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الاجراءات الصحية الاحترازية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة؛ حفاظا على صحة وسلامة القادمين إليها، وبناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا « كوفيد-19 » ومتحوراته.

وأضافت الوزارة أنه ينبغي على المعتمرين القادمين إلى المملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص (بي سي إر) معتمدة، أو فحص للمستندات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه سيبدأ العمل بالإجراءات بدءا من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عائلة فواز القطيفان تعلن جمع المبلغ المطلوب و عصابة المختطفين تقطع التواصل

عائلة فواز القطيفان تعلن جمع المبلغ المطلوب و عصابة…

2022-02-08 / 11:42 صباحًا
Photo of الجزائر: متحور “أوميكرون” يشكل 95% من الإصابات

الجزائر: متحور “أوميكرون” يشكل 95% من الإصابات

2022-02-08 / 9:24 صباحًا
Photo of الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم “داعش-خرسان”

الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم…

2022-02-07 / 9:28 مساءً
Photo of Meta تحذر من إمكانية إغلاق “فيسبوك” و”انستغرام” في أوروبا

Meta تحذر من إمكانية إغلاق “فيسبوك” و”انستغرام” في أوروبا

2022-02-07 / 9:15 مساءً
Photo of احتجاجات في ولاية هندية ضد قرار يمنع ارتداء الحجاب في بعض المدارس

احتجاجات في ولاية هندية ضد قرار يمنع ارتداء الحجاب…

2022-02-07 / 7:45 مساءً
Photo of ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

2022-02-07 / 6:54 مساءً
Photo of السعودية تردم مئات الآبار بعد مأساة الطفل” ريان”

السعودية تردم مئات الآبار بعد مأساة الطفل” ريان”

2022-02-07 / 6:19 مساءً
Photo of تطور جديد.. الأمن يحدد مكان الطفل فواز القطيفان

تطور جديد.. الأمن يحدد مكان الطفل فواز القطيفان

2022-02-07 / 5:18 مساءً
Photo of بعد حادثة الطفل ريان.. ولاية جزائرية تأمر الساكنة بتغطية الآبار

بعد حادثة الطفل ريان.. ولاية جزائرية تأمر الساكنة بتغطية…

2022-02-07 / 1:56 مساءً
Photo of تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول الموظفين

تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول…

2022-02-07 / 12:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق