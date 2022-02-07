أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات الملك

2022-02-07 / 1:48 مساءً
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هبة بريس

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الاثنين بالديوان الأميري بالدوحة، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة.

وذكر بيان للديوان الأميري بثته وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن أخنوش، نقل لأمير دولة قطر تحيات الملك محمد السادس، وتمنيات جلالته لسموه بوافر الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار .

كما نقل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحياته لأخيه الملك محمد السادس، وتمنيات سموه للملك بموفور الصحة والعافية وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والرخاء.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء عن الجانب المغربي، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد ستري سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر، وحضره عن الجانب القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

وشكلت الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية مناسبة لبحث آفاق جديدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة المغربية، بما يترجم إرادة قائدي البلدين، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين. كما توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي همت مختلف المجالات.

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