ابتسام بطمة تعلن تبرعها لعائلة ريان و تناشد المحسنين للتبرع

2022-02-07 / 1:36 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

على خطى شقيقتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، أعلنت عارضة الأزياء ابتسام بطمة تبرعها بمبلغ مالي لعائلة الطفل ريان.

و نشرت ابتسام عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” تدوينة جاءت كالتالي: “السلام عليكم و رحمة الله، الله يرحم ولدنا ريان ولد كاع المغاربة و حتى انا قررت نساهم فالحملة التضامنية بمبلغ مادي لعائلة حبيبي ريان و الله يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا”.

و واصلت تدوينتها :” الصدقة خاصها تكون مستورة نعم و لكن رسالتي لكل ميسور حال أن يساهم معنا في هذه الحملة التضامنية و لو بالقليل لعائلة ابننا ريان “.

و أضافت قائلة :”فضلا و ليس أمرا … و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا و يجعلها في ميزان حسناتكم، مبغيناش الهضرة رجاء مبغيناش سطوريات و بلا بلا بغينا المفيد و شكرا”.

و يشار أن شقيقتها دنيا سبق أن أعلنت عبر نفس المنصة عن تضامنها مع عائلة الطفل و تبرعها لهم بمبلغ مالي مهم، و كذلك اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف بنادي الاتحاد السعودي تبرع بمنزل مجهز بالكامل

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