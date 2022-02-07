مع استئناف الرحلات.. توافد المئات من مغاربة العالم و القادمون من تركيا أول العائدين

2022-02-07 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عادت الحركية و الروح لمطار محمد الخامس بعد فترة طويلة من السكون بسبب قرار إغلاق الأجواء الجوية، حيث شرعت مصالح المطار في استقبال الوافدين دقائق فقط بعد دخول يوم الاثنين السابع من فبراير.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد استقبل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أول طائرة دولية وافدة من خارج المغرب و بالضبط من دولة تركيا.

و كان على متن هاته الطائرة حوالي 240 شخص جلهم مغاربة اختاروا العودة للوطن مباشرة بعد فتح الحدود دون إضاعة أي يوم، حيث خضعوا لفحصوصات الكشف المخبري الخاص بكوفيد بعد وصولهم للمطار و ذلك في مكان خصصته السلطات لهذا الغرض بالمطار.

كما حلت هذا الصباح طائرة ثانية بمطار محمد الخامس قادمة من البحرين و أخرى من باريس الفرنسية، فيما سيستقبل المطار هذا الصباح كذلك طائرة من تولوز و أخرى من القاهرة و من دبي و مدريد و الدوحة و اسطنبول، إيذانا بعودة حركة المسافرين الاعتيادية لوضعها الطبيعي.

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