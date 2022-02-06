الجرافات تعيد ردم جنبات البئر بعد انتشال جثة ريان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عاين موفد هبة بريس إلى منطقة إغران ضواحي شفشاون عودة الجرافات و آليات الحفر للعمل بالقرب من البئر الذي تم منه انتشال جثة الطفل ريان.

عودة الآليات و الجرافات سببه وفق مراسلنا من عين المكان لتعليمات السلطات القاضية بردم وطمر المنطقة التي تم حفرها و إعادتها لما كانت عليه من قبل.

و تأتي عملية ردم المنطقة المحفورة لتفادي أي حوادث مستقبلا بالمنطقة خاصة في ظل وجود عدد من الفضوليين الذين يرغبون في استطلاع المكان و الاقتراب من النفق الذي أحدثه عمال الحفر و هو ما قد يشكل خطرا عليهم في ظل وعورة المكان.

و تعكف الجرافات منذ ظهر اليوم الأحد على إعادة أطنان من الرمال للمنطقة المحفورة، حيث تم تجنيد عدد من الآليات في هاته العملية.

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