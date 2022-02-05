لجنة الإنقاذ: اقتربنا من الوصول لريان ونحفر “20 سنتمترا في الساعة”

2022-02-05 / 6:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد عضو لجنة إنقاذ الطفل ريان، أن عملية الحفر الأفقي مستمرة حتى حدود الساعة.

وذكر ذات المتحدث، في تصريح مباشر، قبل قليل، أن عناصر الوقاية المدنية تقوم بالحفر يدويا وبشكل بطيء للوصول للطفل ريان، مشيرا الى أن وتيرة الحفر تتمثل في “20 سنتمترا في الساعة”.

وأضاف ذات المتحدث، أن المسافة الفاصلة للوصول للطفل ريان تقدر بين 70 و80 سنتمترا، مقدرا توقيت إنهاء عملية الحفر بساعتين.

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‫2 تعليقات

  1. 20 سنتيميتر في الساعة واو على سلوكية وقولوا لينا شحال تيتخلص حاليلوزيتش وشحال الميزانية لي تخسرات فكأس افريقيا .ولكن لقيتوا شعب مبنج ومقرقب فين ما ضورتوه تايضور

  2. من المعلوم أن عملية الحفر لاستخراج ريان ليست بالسهلة .ولكن كذلك هناك بعض التهاون خاصة في الحفر الافقي بالطرق اليدوية .و قد تبين في بعض الفيديوات ان الحفار المختص في حفر الابار.العم علي كان يقوم بوحده بكل شيء اي الحفر وإزالة التربة ب(البالا) بينما المساعدان الاذان كانا بجانبه واقفان يتفرجان ولا يحركان ساكنا.ولو إزالة التربة.مما ترتب عنه ضياع وقت طويل و ثمين جدا .نتج عنه مزيد من تدهور الحالة الصحية للطفل ريان.زيادة على ركوب اكثر من وسائل الإعلام (الحر) والدباب الالكتروني على مأساة الحذث لكسب للربح المادي و تدخلوا
    بالكذب لجلب كثرة المشاهدة.على حساب هذه الفاجعة .وهذا غير مقبول ويجب الصرامة معه لجعل حد له لهذه التصرفات اللا أخلاقية .

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