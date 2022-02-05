لجنة الإنقاذ: ريان مستدير على جهة تصعب التحقق من وضعه الصحي

2022-02-05 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشف عضو لجنة تتبع إنقاذ ريان، أن أشغال الحفر الافقي مستمرة، مشيرا الى أن المسافة التي تفصل عن الوصول للطفل تقدر بأقل من مترين.

وذكر ذات المتحدث، في تصريح لوسائل الإعلام، أن 11 عاملا يقومون بأشغال الحفر اليدوي بشكل دقيق، لافتا إلى صعوبة تقدير المدة الزمنية المتطلبة للوصول للطفل.

وعن الحالة الصحية لريان، أضاف المتحدث ذاته، أن الطفل مستدير إلى جهة تصعب عليهم معرفة وضعه الصحي، مشددا على أن رجال الوقاية لازالوا يزودون ريان بالأوكسجين والكاميرا لازالت تراقبه .

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