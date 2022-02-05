تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة.. استمرار أشغال الحفر الأفقي لإنقاذ ريان

هبة بريس

تتواصل دون توقف جهود إنقاذ الطفل ريان الذي سقط على عمق 32 مترا في ثقب مائي بقرية اغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون.

وصرح مصدر من السلطات المحلية ان أشغال الحفر الافقي التي تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة لاعتبارات متعلقة بسلامة المنقذين، لافتا الى الاصطدام بصخرة كبيرة استغرق تفتيتها اكثر من 3 ساعات .

وأضاف ذات المصدر، أنه يجري تثبيت جوانب الفجوة الافقية بانابيب معدنية وخرسانية مع التقدم الحثيث لأشغال الحفر، التي يقوم بها فريق من المختصين، مشيرا إلى انه تم نصب أجهزة استشعار وقياس تابعة للوقاية المدنية للحفاظ على خط السير الصحيح لأشغال الحفر في اتجاه مكان الطفل ريان.

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