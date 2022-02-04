شركة سويدية للتنقيب تعلن استعدادها للمساعدة من أجل إنقاذ ريان

2022-02-04 / 7:34 مساءً
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هبة ب يس _ الرباط

أعلنت الشركة السويدية Stockholm Precision Tools (SPT) المختصة في التنقيب عن النفط و المعادن عن تضامنها مع قصة الطفل ريان الذي سقط في بئر ضيق بعمق 32 متر.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تلقت الخبر بصدمة كبرى، معبرة عن تخوفها من مصير الطفل الذي ظل عالقا وسط البئر منذ الثلاثاء الماضي.

وشددت في ختام بيانها، عن استعدادها لتقديم المساعدة والدعم اللازم من أجل إنقاذ الطفل ريان.

و دعت الشركة ، السلطات المغربية للتواصل معها على الاميل كقناة رسمية للتعامل مع هذا الوضع الذي وصفته بالمؤسف.

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تعليق واحد

  1. اللي حفر هاد البئر خاصوا الحبس والمحاكمة لانه لم يضع فيه شروط السلامة من سياج اسمنتي حاجز حول البئر و ايضا لم يوسع قطر دائرة البئر وجعله ضيقا لا يتجاوز قطره ستين سنتيم،مما جعل مهمة الوصول للطفل صعبة على المنقدين

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