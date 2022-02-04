شركة سويدية للتنقيب تعلن استعدادها للمساعدة من أجل إنقاذ ريان

هبة ب يس _ الرباط

أعلنت الشركة السويدية Stockholm Precision Tools (SPT) المختصة في التنقيب عن النفط و المعادن عن تضامنها مع قصة الطفل ريان الذي سقط في بئر ضيق بعمق 32 متر.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تلقت الخبر بصدمة كبرى، معبرة عن تخوفها من مصير الطفل الذي ظل عالقا وسط البئر منذ الثلاثاء الماضي.

وشددت في ختام بيانها، عن استعدادها لتقديم المساعدة والدعم اللازم من أجل إنقاذ الطفل ريان.

و دعت الشركة ، السلطات المغربية للتواصل معها على الاميل كقناة رسمية للتعامل مع هذا الوضع الذي وصفته بالمؤسف.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9