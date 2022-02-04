أكادير : البحث عن شابين خلفا خسائر في ممتلكات خاصة وعامة

2022-02-04 / 2:14 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت مصالح الأمن الولائي بأكادير، في رحلة البحث عن شابين ” متهورين” لاذا بالفرار، بعدما تسببوا في حادث سير خلف خسائر مادية في سيارة شخص وتعريض حياته للخطر، بحي صونابا وسط المدينة.

الشابين الفارين، الحقوا أضرار بممتلكات عامة، بسبب السرعة الكبيرة التي كانوا يتحركون بها وسط المدينة على متن سيارة خفيفة، وترجح مصادر الحريدة، أن الشابين كانا تحت تأثير مواد مخدرة، مما دفعهم بالفرار إلى وجهة غير معلومة، مخافة توقيفهم من طرف السلطات الامنية، التي باشرت تحقيقاتها في ملابسات الحادث مساء الأربعاء الماضي.

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