فرنسا تؤكد دعمها للإمارات لمواجهة هجمات “الحوثيين”

هبة بريس - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، إن بلادها ستدعم الإمارات في ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن “فرنسا ستساعد دولة الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج العربي، في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين”.

وأضافت بارلي أن الإمارات “تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خروقات”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0