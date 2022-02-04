ريان حي يرزق.. السلطات تبشر المغاربة و الوقاية المدنية تواصل تزويده بالأوكسجين

2022-02-04 / 1:09 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بشرى سارة تلك التي زفتها السلطات و معها فرق الإنقاذ قبل لحظات بعد أن قامت بتزويد الطفل ريان العالق بقعر البئر منذ أربعة أيام بالأكسجين.

و أمرت السلطات بعين المكان الآليات الخاصة بالحفر بالتوقف لدقائق معدودة قصد السماح لعناصر الوقاية المدنية بتزويد الطفل ريان بالأكسجين من خلال قنينات جديدة.

و تراقب سلطات المنطقة بتنسيق تام مع الأطقم الطبية و التقنية الحالة التي يوجد عليها ريان من خلال كاميرا مراقبة عالية الجودة تم إنزالها لقعر البئر، حيث تشير كل المعطيات لكونه ما زال حيا يرزق و هو ما دفع عناصر الإنقاذ لمده بالأوكسجين قبيل منتصف النهار.

و بعد ذلك، واصلت الآليات عمليات الحفر حيث تجاوزت حاجز الثلاثين مترا و يتم حاليا حفر النفق الرابط بين مكان تواجد ريان و المنطقة التي تم حفرها موازاه مع البئر.

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