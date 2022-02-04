تارودانت: شح الامطار يهدد الموسم الفلاحي ومهنيون يطالبون حلول مستدامة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

يعاني القطاع الفلاحي بإقليم تارودانت، من شح الامطار خلال هذا الموسم، مما يهدد سينعكس سلبا على إنتاجية قطاع الحوامض، باعتبار منطقة سبت الكردان أهم منتج لهذه الفاكهة على الصعيد الوطني.

وقالت مصادر مهنية، أن جل الحلول التي تم إعتمادها خلال السنوات الماضية لتفادي ” السكتة القلبية” للقطاع الفلاحي، من خلال الاستفادة من حصص مياه السقي القادمة من السدود المتواجدة بالاقليم ” سد أولوز” لم تعد تكفي، لتلبية حاجيات الفلاحين من المياه، الى جانب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية التي تأثرت بدورها من قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية.

من جانبه أكد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة ” يوسف جبهة” في لقاء إعلامي، أن الوضعية الحالية للقطاع، تتطلب بشكل مستعجل من الجهات المختصة، حلول مستدامة لتخفيف حدة شح مياه الامطار، مضيفا أنه وجب التفكير، في إدراج منطقة الكردان ومحيطها، في مشروع تحلية مياه البحر والخاصة بالسقي الفلاحي، إسوة باستفادة فلاحي إقليم أشتوكة من هذه المادة الحيوية.

ومن المتوقع في حالة عدم هطول امطار خلال الاسابيع القادمة، أن يؤثر ذلك على إنتاجية قطاع الحوامض او الخضروات عموما خلال الموسم الفلاحي الحالي.

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