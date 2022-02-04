“التعليم” تعلن عن تنظيم مسابقة “MédiaScol 2022”

هبة بريس

تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشراكة مع المعهد الفرنسي بالمغرب، المباراة الوطنية “MédiaScol 2022” في نسختها الخامسة.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، أن هذه المسابقة تهدف إلى انتقاء أجود جريدة مدرسية رقمية باللغة الفرنسية على شكل موقع إخباري إلكتروني أو مدونة، مشيرا الى أن هذه الجريدة تضم مختلف الأجناس الصحفية كالتصوير الصحفي والافتتاحيات والفيديو وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن يتوجب على أساتذة وأستاذات اللغة الفرنسية أو الذين يدرسون بها رفقة تلميذاتهم وتلاميذهم، الراغبين في المشاركة في هذه المباراة إيداع مشاريعهم عبر البوابة الوطنية www.taalimtice.ma وذلك في أجل أقصاه 30 أبريل 2022.

وستخصص للفائزين أربع جوائز تحفيزية، حيث سيستفيد الأستاذ(ة) المشرف(ة) على المشروع المتوج من دورة تكوينية بفرنسا، إلى جانب هدايا مخصصة للتلميذات والتلاميذ المتوجين،

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