لحدود التاسعة صباحا.. جهود إغاثة ريان تتواصل مع زيادة عدد آليات الحفر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل جهود فرق الإنقاذ لإغاثة الطفل ريان الذي سقط في حفرة مائية بعمق 32 متر بإحدى القرى بإقليم شفشاون وسط استنفار كبير لمسؤولي المنطقة.

و أمضى عمال الإغاثة ليلة بيضاء حيث لم تتوقف آليات الحفر عن العمل طيلة ساعات الليل و الصباح الباكر في سباق مع الزمن لإنقاذ الطفل ريان الذي تشير التوقعات لكونه مازال على قيد الحياة.

و لحدود الساعة التاسعة صباحا من يومه الجمعة، ما تزال الجهود تبذل بعين المكان حيث تمت الاستعانة بجرافات أخرى لاستغلال عامل الوقت خاصة أن حادث ريان تجاوز 72 ساعة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن فرق الإنقاذ جندت و بتعليمات مباشرة من وزارة الداخلية طائرة مروحية مجهزة و سيارة إسعاف حديثة لنقل ريان للمستشفى مباشرة بعد انتشاله من عمق البئر.

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