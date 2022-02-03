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شيشاوة : إدانة رئيس جماعة وموظف بالحبس النافذ بسبب التزوير

2022-02-03 / 2:55 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إبتدائية إيمنتانوت ، حكما يقضي بمؤاخذة رئيس جماعة تمليلت بدائرة متوكة إقليم شيشاوة بسنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 1000 درهما وتعويضا مدنيا قدره 10.000.00 درهم لفائدة المشتكي تضامنا فيما بين المتهمين،فيما أدين مدير المصالح لذات الجماعة بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهي ذات العقوبة التي نالها المتهم الثالث في الملف .

وتعود وقائع تحريك مسطرة المتابعة في حق المتهمين ،اثر شكاية تقدم بها رئيس لجنة الميزانية بذات الجماعة يتهم فيها رئيس الجماعة بمعية موظفين جماعيين بتزوير توقيعه في محضر عملية إرساء صفقة تقدر ب360.516.72 درهم بتاريخ 17/11/2017 رست على إحدى المقاولة المنافسة. ليكتشف المشتكي لاحقا أن تلاعبا وتزويرا رافق محضر إرساء الصفقة وشهد زيادة غير مبررة في كلفة المشروع المالية، والتي التي بلغت 390.789.12 درهما أي بزيادة 30.272.40 درهما .

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