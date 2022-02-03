المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زمور: الجهاديون والمهاجرون المنحرفون “سواسية”

هبة بريس - وكالات

اعتبر المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية إريك زمور الأربعاء بأن المنحرفين الذين يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة رفاق سلاح للجهاديين في “معركة حضارية” تضع المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية التقليدية.

والمرشح البالغ 63 عاما الذي طالما استخدم ضحايا هجمات الجهاديين في فرنسا منذ 2015 ذخيرة سياسية له، خاطب جمعا من ضباط الشرطة قائلا إنهم “في الجبهة الأمامية لمعركة حضارية تمددت على أراضينا”.

وأضاف زمور خلال لقاء في طار حملته الانتخابية مع نقابة للشرطة في باريس “هناك حضارتان على أراضينا ولا يمكن لهما التعايش بسلام (…) نحن بحاجة الى أن تفرض واحدة منهما نفسها، وهي حضارتنا”، مشيرا إلى وجود صلة “بين المنحرفين العاديين والجهاديين”.

وقال “انهم الشيء نفسه”، مستفيضا في شرح نظريات قدمها في كتبه تفيد بأن الدين وليس الفقر او الاستلاب هو ما يثير الجرائم في الشوارع في أحياء فرنسا الأشد قسوة.

وأضاف أمام رجال الشرطة “أنتم تتعرضون لاعتداءات بشكل مستمر لأنكم تمثلون الدولة، وبما أنكم تمثلون الدولة فأنتم تمثلون فرنسا”

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