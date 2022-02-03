حاليلوزيتش: “أخرجت بوفال لأنه فقد كل النزالات الثنائية و الحدادي قدم مردود جيد”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن مباراة مصر شهدت الكثير من التفاصيل و الجزئيات، كما دافع عن اختياراته التقنية الخاصة بالتشكيل الأساسي الذي اعتمد عليه.

و أوضح حاليلوزيتش أن سفيان بوفال أصيب بتعب كبير خلال اللقاء و لم يعد قادرا على إكمال المباراة و هو ما دفعه لتغييره، مضيفا بأن بوفال خسر كل النزالات الثنائية ضد مدافعي منتخب مصر.

و دافع المدرب البوسني عن اختيار منير الحدادي كأساسي في اللقاء، حيث أكد بأن مهاجم إشبيلية الإسباني قدم مردودا جيدا و خلق مساحات في دفاع المنتخب المصري.

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