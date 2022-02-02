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مندوبية السجون: نسبة النزلاء الملقحين بالجرعة الثالثة بلغت 85%

2022-02-02 / 11:47 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نسبة النزلاء الملقحين بالجرعة الثالثة قد بلغت 85%، وذلك من أصل 81923 نزيلة ونزيلا الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، واستوفوا المدة الموصى بها من طرف السلطات الصحية.

وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أن تلقيح النزلاء بالسجون، يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية الهادفة إلى الرفع من وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وفي إطار جهودها الرامية إلى منع انتشار الوباء داخل المؤسسات السجنية،

وأشارت المندوبية، إلى أن عملية التلقيح لا زالت مستمرة، خاصة بالنسبة للوافدين الجدد على المؤسسات السجنية ممن لم يتلقوا الجرعات الكاملة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.

وتابعت أن نسبة موظفي المندوبية العامة الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح بلغت 81.62%، مع استثناء الحالات الحاملة للموانع الطبية، علما أن حملة التلقيح في صفوفهم مستمرة بشكل يومي، وهو ما يبين الانخراط الكبير للموظفين في حملة التلقيح وعيا منهم بأهمية المساهمة في حماية المؤسسات السجنية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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