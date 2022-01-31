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انطلاقة محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

2022-01-31 / 2:58 مساءً
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هبة بريس_ محمد منفلوطي

في هذا الأثناء من ظهر اليوم الاثنين، تجري أطوار محاكمة أساتذة مابات يعرف بملف الجنس مقابل النقط، حيث اعتبر قاضي جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسطات، القضية جاهزة، ليتقدم بعدها دفاع أحد المتهمين بعرض لائحة الشهود، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة ونادت عليهم ومنها طلبت منهم الانسحاب إلى حين المناداة عليهم.

فمع بداية المحاكمة، نطق القاضي باسم جلالة الملك “نفتتح الجلسة”، تم التذكير برقم الملف ومثول المتهمين، اثنين منهم في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وبعدها تم المناداة على المصرحات والمصرحين كل باسمه وصفته.

هيئة الدفاع كانت حاضرة بقوة وملأت ارجاء القاعة، وحتى ممثلي وسائل الاعلام وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وحشود المواطنين.

تفاصيل أخرى انتظروها بعد الانتهاء من المحاكمة.

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