أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية

2022-01-30 / 4:15 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، اليوم الأحد، أنه “لم يُطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام”.
وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح “موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم”.

وأشار أبو الغيط، إلى أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي يتقبلها الجانب الأميركي، ترفض بالكامل العودة للمفاوضات وإتاحة الفرصة لمبدأ حل الدولتين”خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت

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