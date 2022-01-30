نوفل شباط يغادر أسوار السجن بوركايز بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

غادر نوفل شباط، رئيس جماعة البرارحة بإقليم تازة يوم أمس السبت 29 يناير 2022، السجن المحلي بوركايز ضواحي فاس، بعد قضاء العقوبة التي أدين بها على خلفية متابعته بالسكر العلني وإهانة شرطي مرور بمدينة فاس

وكانت إبتدائية فاس، قد أدانت نوفل شباط، بالحبس النافذ لمدة شهرين، وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، وأداء تعويض قدره 5000 درهم لشرطي المرور، مع تحميله الصائر.

وتوبع نوفل شباط، من أجل تهم “السكر العلني البين والسياقة في حالته واهانة موظف عمومي اثناء مزاولته لمهامه باشارات وأقوال والعصيان”.

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