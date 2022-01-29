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طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-01-29 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يبقى الطقس باردا نسبيا مع صقيع أو جليد بمناطق الأطلس والريف وشرق المملكة والجنوب الشرقي، مع تكون سحب منخفضة كثيفة ستعطي قطرات ضعيفة شرق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس الكبير مع قطرات محلية. كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار بشمال الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 5 و11 درجة بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 10 و15 درجة بسوس والجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 4 و10 درجات بالأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 15 و21 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والسهول غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط وولماس والسواحل الشمالية، وما بين 20 و25 درجة بسوس والجنوب.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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