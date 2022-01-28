بعد قرار السلطات.. “لارام” تعلن استئناف رحلاتها بدءا من 7 فبراير

2022-01-28 / 3:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن استئناف رحلاتها الجوية الدولية المنتظمة بمجموع شبكة الشركة ابتداء من 7 فبراير المقبل.

وذكرت الشركة، في بلاغ لها، أن برنامج الرحلات سيشمل رحلات مباشرة ستربط المغرب بأكثر من خمسين وجهة بكل من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا.

وسيتم الحرص على الاحترام التام لشروط السلطات العمومية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا وذلك من أجل ضمان سير جيد للرحلات مع الالتزام لضمان حماية صحة وسلامة زيناء ومستخدمي الشركة.

وحرصا منها على مواكبة زبنائها خلال استئناف الرحلات الدولية، تضيف الشركة، ستعزز الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلاتها عبر الرفع التدريجي من تردد الرحلات وعدد الوجهات.

وتعمل جميع مكونات الموارد البشرية للخطوط الملكية المغربية في تعبئة شاملة من أجل إنجاح عملية استئناف الرحلات في أفضل شروط النجاعة والجودة والسلامة.

وقد أطلقت الخطوط الملكية المغربية عملية تسويق الرحلات مباشرة على بوابتها الإلتكرونية (www.royalairmaroc.com) ومراكز النداء التابعة لها ووکالاتها التجارية، إضافة إلى شبكة وكالات الأسفار.

وستستمر الشركة الوطنية في برمجة وتأمين الرحلات الجوية الاستثنائية، خلال الفترة الممتدة من 28 يناير إلى 06 فبراير، نحو الوجهات التالية: باريس وبروكسيل وميلانو ومدريد وبرشلونة.

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