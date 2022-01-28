آسفي.. الأمن يوقف مختلا عقليا ويحجز قناعا وأسلحة بيضاء بحوزته

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، صباح اليوم الجمعة 28 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازته لأسلحة بيضاء بدون سند مشروع وفي ظروف تُشكّل خطرا حقيقيا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان يحوز أسلحة بيضاء في ظروف تُهدّد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، غير أنه حاول الفرار وتخطي السور المحاذي للميناء البحري للمدينة، قبل أن يتم ضبطه وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد تم العثور بحوزة المشتبه فيه على قناع قطني لحجب المعطيات التشخيصية، ومنظار، بالإضافة إلى 8 أسلحة بيضاء عبارة عن ساطور ومدية كبيرة وسكاكين من مختلف الأحجام.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع حيازة هذه الأسلحة البيضاء، التي تُشكل تهديدا وخطرا جديا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

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