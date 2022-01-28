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“حطّم” 9 سيارات بالشارع العام.. أمن البيضاء يوقف عشرينيا

2022-01-28 / 11:05 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 28 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة تخدير متقدمة في إلحاق خسائر مادية بتسع سيارات مستوقفة بالشارع العام بحي “سباتة”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، بعدما لاذ بشرفة أحد المنازل وحاول تعريض نفسه وسلامة عناصر الشرطة للخطر.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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