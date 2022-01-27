إبراهيمي: المغرب يدخل مرحلة صعبة في مواجهة أوميكرون
قال البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، اليوم الخميس، إن المغرب يدخل مرحلة صعبة في مواجهة أوميكرون، على الأقل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح إبراهيمي في تدوينة له أنه وبوصولنا لذروة عدد الإصابات واستقرار نسبة التحاليل الإيجابية، سنشهد ارتفاع عدد المرضى الذين سيدخلون المستشفيات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات.
ونبه إبراهيمي إلى أن الأطر الصحية تعيش هذه الأيام تحت ضغط رهيب لإنقاذ أرواح المئات من المغاربة، رغم الإنهاك والتعب ومرض الكثير منهم.
ودعا عضو اللجنة العلمية إلى حماية الفئات الهشة التي تتوافد بكثرة على المستشفيات، مبرزا أن الأرقام في هذا الصدد تفيد بأنه في كل خمس وفيات بالكوفيد اليوم، أربعة منهم لم يحترموا البروتوكول التلقيحي، والمسطر في جرعتين وجرعة معززة بعد أربعة أشهر، أما الشخص الوحيد الملقح المتوفى فيكون سنه فوق 65 سنة وبثلاث أمراض مزمنة متزامنة.
وشدد إبراهيمي على ضرورة التعاون والتحلي بالمسؤولية في مقاربة جماعية لإبطاء معدل الدخول إلى المستشفيات، ووحدات العناية المركزة بشكل مستدام.
30 تعليقات
ستنهي الدنمارك قيود الفيروسات الأسبوع المقبل وتعيد تصنيف Covid-19 كمرض لم يعد يشكل تهديدًا للمجتمع
الله يهديكم شمن إنقاد زعمة انتما كندا
المغرب اخبث فيروس يحاربه هو انت وامثالك ممن يسيرون ويتكلمون يا أعداء الله، لاكن نهايتكم ستأتي لا محاله
انتم الوحيدين في العالم الذين تخافون على مواطنيكم وكل يوم تأتون بأخبار شؤم تدهشون به الكبير والصغير في هذا الوطن. ألا تعلمون أن مثل هذه الأخبار السيئة قد تضر بصحة المواطنين أكثر من ذلك الوباء الذي لا حديث لكم ومنذ زمن بعيد الا عنه. أتركوا الناس تعيش عيشة طبيعية وافتحوا الحدود المغلقة واتبعوا خطوات الدول التي لها معرفة جيدة بهذا الوباء. لنا في دولتنا دكاترة وباحثين في المجال الصحي يتسابقون على الحد من الحرية و الانكماش الاقتصادي بدل الانهماك في العمل البحثي والعلمي.
Safi kan3oh hier taygole halo les frontières et que omicron machi khatir lyoma ils faut sauver des vie bandes de monteurs manipulateurs monafikine hasbiya laho waniema alwakil
أي مرحلة صعبة يدخل فيها المغرب في مواجهة المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.انها مهزلة وفضيحة للمغرب الكل يعيش وضعية عادية جدا وكأن اوميكرون غير موجود في الوجود هههههههههههه.
على علمكم أن الدول العربية والغربية لم اجد أحدا يتحدث عن هذا المتحور الجديد اوميكرون او توصيات اللجنة العلمية… إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط ونحن للاسف الشديد وضعنا الثقة فيهم … لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أي خطورة سيعيشها المغرب تجاه هذا المتحور الجديد اوميكرون..كل هذا التخويف من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه.
المتحور الجديد اوميكرون هو من اختراع لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله وذالك بتحقيق أهداف المبيعات والتسويق في اللقاحات لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
ربما انت ايها البروفيسور عز الدين ابراهيمي لم تتلقى حتى الجرعة الأولى وتأتي الآن تحدثنا عن المرحلة الصعبة التي سيواجهها المغرب تجاه المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه..
كنتم تقولون اذا تلقينا الجرعة الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة ستحمي جميع الفئات العمرية … إذا ما هذا الغموض والتناقذ معنا ان المتوفين هم ما فوق 65 سنة..حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون تحطيم نفسيتنا بمعنى الكلمة…
أي مستعجلات تتكلمون عليها… مستعجلات بدون طبيب … مستعجلات بدون اوكسجين ووووووووووو ما كفايا الابتزاز السياسي ولعبة تلعبون بها كما تشاؤونا…كل هذا سياسة قائمة بين الدول العالم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ماكفايا سيناريوهات كاذبة وتمثيليات اتقوا الله فينا وافتحوا الحدود الامر اصبح واضحا ومكشوفا لاداعي للاستهزاء بهذا المتحور الجديد اوميكرون…فهو يعتبر مثل زكام عادي جدآ ينتشر بسرعة فائقة بدون اعراض جانبية خطيرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
كل ما يهمنا حالياً هو التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم…..
الخطأ القاتل لمرضى المتحور الجديد اوميكرون هو اللقاحات التي تلقيناها.. ألم تلاحظوا جل الدين اصيبوا بالمتحور الجديد اوميكرون هم من تلقوا الجرعات الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة… إذن لماذا هذا التناقد والبروطوكول في نينكما.. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اومكرون أصلا متحور من سلالة كورونا هههههههه رغم انتشاره بسرعة فائقة لم يسبب الوفاة….والله ما عرفت الصواب من الصحيح ومن نتبع ؟؟؟؟؟؟
يجب على كل المواطنين احترام التدابير الإحترازية التي بعدم تطبيقها تؤدي الى ارتفاع الحالات وتزايد الوفيات
كان الخطأ راجع إلى عدم احترام الاحترازات لازمة والوقائية للحد من انتشار هذآ المتحور الجديد اوميكرون..والحكومة لم تشدد المراقبة المستمرة هذا هو الخطأ الفادح والآن فات الأوان..كما يقال المثل المغربي (ضربة بالمقص حسن من تخميمة…
بكل عبارة مفهومة جدا أنتم تريدون الاغلاق باستمرار وتريدون فرض جواز التلقيح وكذالك الجرعة الثالتة هههههههههههه… كأن المغرب وحده في العالم بأكمله ينتشر فيه هذآ المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم..
في نظري المتواضعة سبب ارتفاع حالات كورونا هو ثقة المواطن في اللقاح منذ ان قام المواطن باللقاح ارتفعت حالات الوفيات بكثرة والسبب مجهول