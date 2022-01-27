الصورة تعبيرية

حكومة أخنوش تعفي الطلبة من فوائد قروض تمويل الدراسة داخل و خارج المغرب

2022-01-27 / 5:06 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن وعدت حكومة أخنوش بإصلاح النظام التعليمي بشكل شامل من خلال حزمة من الإجراءات، يبدو أن الشروع في تنزيل مضامين الوعود الإصلاحية بدأ فعلا من خلال ما تضمنه قانون المالية الجديد في هذا الصدد.

و قررت الحكومة في خطوة أولية إعفاء طلبة التعليم العالي من الفوائد البنكية على القروض الممنوحة لهم قصد تمويل دراستهم العليا سواءا داخل المغرب أو في دولة أخرى.

هذا الإعفاء كان ضمن سلسلة إعفاءات أقرتها الحكومة من خلال قانون المالية الجديد فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، و هو ما سيساهم لا محالة في توسيع نسبة القروض التي يلجأ لها طلبة التعليم العالي خاصة الراغبين في استكمال دراستهم خارج المملكة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من الطلبة المغاربة يتابعون دراستهم العليا خارج المغرب، و تلجأ أسرهم للاقتراض من المؤسسات البنكية لتمويل دراسة فلذات أكبادهم و قد تم إعفاؤهم من فوائد هاته القروض بشكل تام.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الإتفاق المرحلي” .. نقابة ترفض اتفاق بنموسى وتعتبره “هشّاً”

“الإتفاق المرحلي” .. نقابة ترفض اتفاق بنموسى وتعتبره “هشّاً”

2022-01-26 / 8:39 مساءً
Photo of سطات.. قافلة طبية بـ”الكــــرايم” لتتبع الوضع الصحي للتلاميذ

سطات.. قافلة طبية بـ”الكــــرايم” لتتبع الوضع الصحي للتلاميذ

2022-01-25 / 2:30 مساءً
Photo of السكوري عن “التحرش بالجامعات”: “هاد الموضوع ما فيهش التسامح”

السكوري عن “التحرش بالجامعات”: “هاد الموضوع ما فيهش التسامح”

2022-01-24 / 4:02 مساءً
Photo of السكوري: الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية تقلصت ب30% بسبب الجائحة

السكوري: الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية تقلصت ب30% بسبب الجائحة

2022-01-24 / 3:44 مساءً
Photo of جهة الرباط سلا تسجل أعلى إصابات كورونا بين صفوف التلاميذ

جهة الرباط سلا تسجل أعلى إصابات كورونا بين صفوف…

2022-01-24 / 1:50 مساءً
Photo of خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 5802 تلميذا وتغلق 196 مؤسسة تعليمية

خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 5802 تلميذا وتغلق 196…

2022-01-24 / 1:14 مساءً
Photo of برمجة حوالي 8000 وحدة للتعليم الأولي بالمناطق القروية

برمجة حوالي 8000 وحدة للتعليم الأولي بالمناطق القروية

2022-01-24 / 9:42 صباحًا
Photo of اتهامات بتعنيف طفلة تجر “مربية” بمدرسة خاصة بسلا للقضاء

اتهامات بتعنيف طفلة تجر “مربية” بمدرسة خاصة بسلا للقضاء

2022-01-22 / 9:25 مساءً
Photo of أستاذ جامعي بكلية سطات بترت ساقه يبعث برسالة مؤثرة

أستاذ جامعي بكلية سطات بترت ساقه يبعث برسالة مؤثرة

2022-01-22 / 5:06 مساءً
Photo of نساء في زمن كورونا….شقيقات الرجال في صناعة الأجيال

نساء في زمن كورونا….شقيقات الرجال في صناعة الأجيال

2022-01-22 / 12:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق